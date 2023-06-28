Хаверц – второй в списке самых дорогих приобретений «Арсенала»

Атакующий полузащитник Кай Хаверц стал одним из самых дорогих игроков, купленных «Арсеналом».

Недавно «канониры» официально объявили о подписании 24-летнего футболиста, перешедшего из «Челси». По некоторым данным, трансфер Хаверца обошёлся «Арсеналу» в 65 млн фунтов стерлингов (порядка 75 млн евро) – самая дорогая покупка клуба при Микеле Артете, а также вторая по стоимости за всю историю. Лидером рейтинга остаётся вингер Николя Пепе, которого «Арсенал» купил у французского «Лилля» за 80 млн евро в 2019 году. Третью строчку занимает Пьер-Эмерик Обамеянг (63,7 млн).

Кай Хаверц провёл в «Челси» 139 матчей, отметившись 32 голами и 15 ассистами.