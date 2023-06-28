Артета рассказал, как планирует использовать Хаверца

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о роли Кая Хаверца на поле.

24-летний немецкий футболист пополнил ряды «канониров», перебравшись из «Челси». Хаверц считается профильным атакующим хавбеком, однако в своём прежнем клубе зачастую использоваться на позиции нападающего. По словам Артеты, в «Арсенале» новичок будет заиграть в полузащите: «Кай – игрок высочайшего уровня, очень умный. Он добавит новых качеств нашей полузащите и усилит нашу игру в целом», – цитирует Sky Sports испанского рулевого.

Кай Хаверц обошёлся «Арсеналу» в 70 млн евро. Цвета «Челси» игрок защищал с 2020 года.