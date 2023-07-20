Салиба: «До сих пор наблюдаю за игрой ван Дейка»

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба признался, что продолжает учиться у Виргила ван Дейка, выступающего за «Ливерпуль».

После успешной кампании-2022/23 француз удостоился статуса одного из лучших молодых центрбеков в мире, что, впрочем, не мешает ему восхищаться другими представителями амплуа.

«Я до сих пор наблюдаю за игрой ван Дейка. Мне очень нравится, как он защищается один в один, он действует очень спокойно и уверенно, у него отличные длинные передачи. Виргил обладает всеми необходимыми качествами, и для меня он всегда был игроком, у которого можно поучиться. Думаю, на протяжении двух или трёх лет он был лучшим защитником в мире», – передаёт Daily Mail слова 22-летнего футболиста «канониров».