Марез согласовал контракт с «Аль-Ахли»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез согласовал условия личного контракта с саудовским клубом «Аль-Ахли». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, сделка может быть закрыта в самые ближайшие дни. Сумма трансфера составит примерно 35 миллионов евро.

Напомним, Марез перешёл в «Манчестер Сити» летом 2018 года из «Лестера». В минувшем сезоне 32-летний алжирец провёл в составе «горожан» 47 матчей, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает вингера в 20 миллионов евро.

Отметим, что в футболке «Манчестер Сити» Марез четыре раза выигрывал чемпионат Англии, а также успел стать победителем Лиги чемпионов.