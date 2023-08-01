Ковачич сравнил себя с Гюндоганом

Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич рассказал, в чём его отличия от покинувшего клуб Илкая Гюндогана.

Немецкий хавбек не продлил истекавший контракт с «горожанами», перебравшись в «Барселону» свободным агентом. Перешедший из «Челси» Ковачич, как принято считать, станет заменой экс-капитану команды.

«Я отличаюсь от Гюндогана манерой игры. Жаль, что его больше нет в команде. Наблюдая за ним, я мог бы многому научиться – например, я постарался бы перенять его умение забивать голы после подключений в штрафную из глубины, которого мне не хватает», – цитирует City Xtra хорватского игрока.