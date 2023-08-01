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Ковачич сравнил себя с Гюндоганом

01 Августа 2023 • 20:53 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич рассказал, в чём его отличия от покинувшего клуб Илкая Гюндогана.

Немецкий хавбек не продлил истекавший контракт с «горожанами», перебравшись в «Барселону» свободным агентом. Перешедший из «Челси» Ковачич, как принято считать, станет заменой экс-капитану команды.

«Я отличаюсь от Гюндогана манерой игры. Жаль, что его больше нет в команде. Наблюдая за ним, я мог бы многому научиться – например, я постарался бы перенять его умение забивать голы после подключений в штрафную из глубины, которого мне не хватает», – цитирует City Xtra хорватского игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган Матео Ковачич
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