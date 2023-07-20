Вингер «Барселоны» Рафинья Диас не планирует переходить в другой клуб.

Если верить слухам, «Манчестер Сити» намерен приобрести бразильца в случае продажи Рияда Мареза, который находится в шаге от ухода в «Аль-Ахли». По информации журналиста Тони Хуанмарти, в «Барселоне» ничего не знают об интересе «горожан» к Рафинье. Считается, что некоторые английские клубы гораздо сильнее заинтересованы в подписании 26-летнего футболиста «сине-гранатовых», однако тот не планирует уходить. Наставник Хави Эрнандес убедил вингера в его важности для команды.

В прошедшем сезоне Рафинья провёл 50 матчей за «Барселону», записав себе в актив 10 голов и 12 ассистов.