Лондонский «Арсенал» надеется серьёзно заработать на продаже нападающего Фоларина Балогуна.

Несмотря на сверхуспешный сезон 22-летнего игрока в «Реймсе», в лондонском клубе не видят форварда в стартовом составе. По сведениям журналиста Сэма Дина, в настоящий момент «Арсенал» ждёт предложений по Балогуну, но оценивает американца очень высоко – в 50 млн фунтов стерлингов (более 58 млн евро). Руководство «канониров» понимает, что такой запрос вряд ли будет кем-либо удовлетворён, но хочет тем самым подчеркнуть ценность футболиста.

Фоларин Балогун забил 22 гола в 39 матчах, выступая за «Реймс» на правах аренды в минувшей кампании.