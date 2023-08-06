«Манчестер Сити» и «Арсенал» огласили стартовые составы на матч Суперкубка Англии

Стали известны стартовые составы на матч за Суперкубок Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал». Кевин де Брёйне остался на скамейке запасных.
Стартовый состав «Манчестер Сити»: Ортега, Уокер, Стоунс, Диаш, Аканджи, Родри, Ковачич, Бернарду, Альварес, Грилиш, Холанн.
Стартовый состав «Арсенала»: Ремсдейл, Уайт, Салиба, Габриэль, Тимбер, Парти, Райс, Сака, Эдегор, Мартинелли, Хаверц.
Поединок начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.Ru.
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