Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бернарду Силва обратится к Гвардиоле с просьбой отпустить его в «Барселону» слухи

03 Августа 2023 • 22:51 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Арсенал
1 1.77 X 4.05 2 4.20
06.08 18:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва намерен провернуть свой переход в «Барселону».

«Сине-гранатовые» давно мечтают о приобретении португальца, а после ухода Усмана Дембеле в «ПСЖ» заинтересованность гранда Ла Лиги в подписании 28-летнего игрока лишь возрастёт. Как информирует Barca Universal, Бернарду Силва планирует напрямую сообщить Хосепу Гвардиоле о своём намерении перейти в «Барселону». Футболист не хочет конфликтовать с клубом, поэтому раскроет свои планы заранее, чтобы у «горожан» была возможность найти ему достойную замену.

В активе Бернарду Силвы 55 голов и 59 ассистов в 306 матчах за «Манчестер Сити» с момента перехода из «Монако» в 2017 году.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
03 Августа 2023 в 23:09
Отпустите его в Гималаи.. Хе..
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Августа
00:43 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» не отпускает Виллиана в Саудовскую Аравию
00:35 · Англия. Премьер-лига
​Диего Коста: «Сделал много ошибок, но не всегда по своей вине»
00:24 · Англия. Премьер-лига
«Рома» нацелилась на бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» слухи
00:16 · Англия. Премьер-лига
Скамакка отказал нескольким клубам ради «Интера»
03 Августа
23:50 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ предложил 25 млн евро за защитника «Ромы» Ибаньеса
23:43 · Англия. Премьер-лига
Гакпо оценил уровень атаки «Ливерпуля»
23:29 · Англия. Премьер-лига
«Лутон Таун» укрепил вратарскую позицию официально
23:27 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» обеспокоены характером Канселу, но Хави уверен в игроке
23:20 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сделал первое официальное предложение по трансферу Райи
23:10 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» объявил о подписании вингера «Манчестер Сити» официально
22:51 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва обратится к Гвардиоле с просьбой отпустить его в «Барселону» 1 слухи
22:43 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Хёйлунн поставил подпись под контрактом с «Манчестер Юнайтед»
22:39 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» нацелился на топ-игрока «Реала»
22:28 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд: «Тен Хаг не говорит о попадании в топ-4 – ему нужны трофеи»
22:06 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» начал переговоры с «Арсеналом» по трансферу Парти 1
Все новости
Рекомендуем