Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва намерен провернуть свой переход в «Барселону».

«Сине-гранатовые» давно мечтают о приобретении португальца, а после ухода Усмана Дембеле в «ПСЖ» заинтересованность гранда Ла Лиги в подписании 28-летнего игрока лишь возрастёт. Как информирует Barca Universal, Бернарду Силва планирует напрямую сообщить Хосепу Гвардиоле о своём намерении перейти в «Барселону». Футболист не хочет конфликтовать с клубом, поэтому раскроет свои планы заранее, чтобы у «горожан» была возможность найти ему достойную замену.

В активе Бернарду Силвы 55 голов и 59 ассистов в 306 матчах за «Манчестер Сити» с момента перехода из «Монако» в 2017 году.