«Манчестер Сити» нацелился на полузащитника миланского «Интера» Николо Бареллу.

Ряды «горожан» в скором времени может покинуть Бернарду Силва, в приобретении которого заинтересован «Пари Сен-Жермен». По информации издания TMW, в случае ухода португальца «Манчестер Сити» попробует подписать Бареллу. Наставника английского гранда Хосепа Гвардиолу впечатлили футбольные и личностные качества 26-летнего хавбека сборной Италии, который, впрочем, отличается от Силвы ролью на поле.

Стоимость Николо Бареллы оценивается порталом Transfermarkt в 75 млн евро. Весной слухи активно связывали игрока с переходом в «Ливерпуль».