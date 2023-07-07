В «Саутгемптоне» уверены, что Лавиа будет продан в один из топ-клубов АПЛ за внушительную сумму

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа вряд ли останется в своём клубе.

Интерес к 19-летнему игроку проявляют лондонские «Арсенал» и «Челси», а также «Ливерпуль». По информации Sky Sport, в «Саутгемптоне» уже смирились со скорым уходом бельгийца, при этом руководство «святых» уверено, что на продаже хавбека удастся заработать запрашиваемую сумму – почти 60 млн евро. Примечательно, что 20% прибыли от будущего трансфера игрока получит «Манчестер Сити», в котором футболист выступал до прошлого лета.

Ромео Лавиа отыграл 34 матча за «Саутгемптон», отметившись одним голом и одной результативной передачей.