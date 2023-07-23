Балогун высказался о своём будущем на фоне возможного перехода в «Интер»

Нападающий лондонского «Арсенала» Фоларин Балогун ответил на вопрос о своём будущем.

22-летний игрок может покинуть ряды «канониров» до закрытия текущего трансферного окна. Основным претендентом на американского форварда, по многочисленным заявлениям СМИ, является «Интер», уже начавший переговоры.

«Я чувствую, что готов к работу. Что касается будущего, моя цель – остаться в «Арсенале», но для меня важно играть. Сейчас нужно просто подождать. Посмотрим, что произойдёт», – прокомментировал ситуацию Балогун.

Согласно имеющимся данным, «Арсенал» требует за футболиста около 40 млн евро.