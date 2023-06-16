«Челси» отклонил предложение «Арсенала» по Хаверцу

«Арсенал» получил отказ от «Челси» в сделке по нападающему Каю Хаверцу.

Именно «канониры» с недавних пор считаются главными претендентами на немецкого футболиста, которого ранее связывали с возможным переходом в мадридский «Реал» и «Баварию». По информации журналиста Мэтта Лоу, «Челси» ответил отказом на первое предложение «Арсенала» по Хаверцу. Игрок, впрочем, заинтересован в переходе, и действующие вице-чемпионы Англии не намерены отказываться от подписания 24-летнего форварда. Переговоры продолжаются.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Кая Хаверца в 60 млн евро. Контракт футболиста с «Челси» рассчитан до 2025 года.