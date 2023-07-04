Собослаи рассказал, как советовался с Холанном перед трансфером в «Ливерпуль»

Новичок «Ливерпуля» Доминик Собослаи признался, что обращался за советом к Эрлингу Холанну.

Венгр и норвежец вместе выступали за «Ред Булл Зальцбург». Годом ранее Холанн переехал из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити», а на днях путь из Германии в Англию проделал и Собослаи, перебравшийся из «РБ Лейпцига» в «Ливерпуль».

«Я подробно обсуждал с Холанном свой переход – он даже помог мне с поиском жилья. Вполне возможно, что мы будем соседями.

От него я узнал, что некоторые игроки живут в тихом районе между Ливерпулем и Манчестером. Это место считается очень спокойным, и я с нетерпением жду, когда увижу всё сам. Будет весело играть против Эрлинга», – цитирует Sky Sports Собослаи.