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«Арсенал» определил даты обследования Райса и Тимбера слухи

03 Июля 2023 • 15:05 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Руководство «Арсенала» приблизилось к подписанию двух статусных новичков, определив даты их медицинского обследования.

По информации Daily Mail, «канониры» рассчитывают оформить сделки по Деклану Райсу и Юррьену Тимберу до конца нынешней недели. Сообщается, что медосмотр обоих футболистов запланирован на ближайшие дни.

Переговоры о последних деталях контракта полузащитника «Вест Хэма» продолжатся в понедельник, 3 июля, с целью достижения полного соглашения в ближайшие 24 часа. Что же касается игрока «Аякса», то клубам осталось завершить формальности перед переездом игрока в Лондон.

Напомним, что Деклан Райс станет самым дорогим английским футболистом в истории. «Арсенал» заплатит за него более 105 миллионов фунтов стерлингов. Сумма трансфера Тимбера составит от 67 до 70 миллионов фунтов стерлингов.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Деклан Райс Юррьен Тимбер трансферы футбола - лето 2023
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