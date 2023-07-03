Руководство «Арсенала» приблизилось к подписанию двух статусных новичков, определив даты их медицинского обследования.

По информации Daily Mail, «канониры» рассчитывают оформить сделки по Деклану Райсу и Юррьену Тимберу до конца нынешней недели. Сообщается, что медосмотр обоих футболистов запланирован на ближайшие дни.

Переговоры о последних деталях контракта полузащитника «Вест Хэма» продолжатся в понедельник, 3 июля, с целью достижения полного соглашения в ближайшие 24 часа. Что же касается игрока «Аякса», то клубам осталось завершить формальности перед переездом игрока в Лондон.

Напомним, что Деклан Райс станет самым дорогим английским футболистом в истории. «Арсенал» заплатит за него более 105 миллионов фунтов стерлингов. Сумма трансфера Тимбера составит от 67 до 70 миллионов фунтов стерлингов.