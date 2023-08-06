Райс прокомментировал победу в Суперкубке Англии над «Манчестер Сити»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс высказался о триумфе своей команды.

Основное время поединка Суперкубка Англии между «канонирами» и «Манчестер Сити» завершилось со счётом 1:1, причём лондонцы сравняли счёт на 11-й компенсированной минуте. В серии послематчевых пенальти коллектив Микеля Артеты оказался точнее – 4:1.

«Я в полном восторге, – рассказывает Райс, дебютировавший в составе «Арсенала». – Играя против такой команды, как «Манчестер Сити», нужно сохранять терпение. Уверен, мы можем добиться чего угодно в этом сезоне, если будем полностью сосредоточены.

Я сильно вырос с момента прихода, и я горю желанием продолжать совершенствоваться и усваивать информацию от тренера», – сказал в интервью ITV хавбек.