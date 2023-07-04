Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва всерьёз рассматривает возможность смены клуба.

Интерес к португальцу, как сообщалось ранее, проявляют «Пари Сен-Жермен» и представители чемпионата Саудовской Аравии. По информации издания Le Parisien, Силва сделал свой выбор: игрок хочет перейти в «ПСЖ» в текущее трансферное окно. Хосеп Гвардиола призывает руководство «Манчестер Сити» сделать всё возможное для удержания 28-летнего футболиста. Гранду французской Лиги 1 будет не просто убедить «горожан» продать звёздного хавбека.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бернарду Силвы в 80 млн евро. Договор игрока с «Манчестер Сити» рассчитан до 2025 года.