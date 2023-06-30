Луис Энрике дал добро на трансфер Бернарду Силвы в «ПСЖ»

Новый главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике одобрил подписание полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

Парижане давно называются одними из главных претендентов на португальца. По информации журналиста Грэма Бэйли, теперь, когда назначение Энрике стало неизбежным, клуб начнёт усиленную работу над трансфером 28-летней звезды «горожан». Испанский наставник дал добро на переход, и в скором времени французский гранд может сделать официальное предложение «Манчестер Сити».

В подписании Бернарду Силвы также заинтересован саудовский «Аль-Хиляль». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 млн евро.