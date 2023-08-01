«Манчестер Сити» не нуждается в замене Марезу

«Манчестер Сити» не будет в срочном порядке подписывать прямую замену вингеру Рияду Марезу.

Алжирский футболист на днях перебрался в саудовский «Аль-Ахли». По информации журналиста Джека Гагана, «горожане» изучили возможные варианты замены Марезу ещё до того, как трансфер был подтверждён официально, однако в клубе не планируют в обязательном порядке заменить кем-то игрока. Отмечается, что в распоряжении Хосепа Гвардиолы уже есть исполнители, способные исполнить аналогичную роль.

Рияд Марез выступал за «Манчестер Сити» с 2018 года. На его продаже английский гранд заработал около 35 млн евро.