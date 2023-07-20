Артета: «Я давно восхищаюсь игрой Хаверца»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о способностях Кая Хаверца.

Немецкий атакующий полузащитник, также способный сыграть в нападении, сменил «Челси» на «Арсенал» в начале июля. Стоимость трансфера оценивается в 75 млн евро.

«Хаверц – игрок, которым я восхищаюсь уже давно. Я провёл с ним несколько бесед, по ходу которых сразу понял, что он – именно тот игрок и тот человек, что нужен нашей команде, что способен вести нас вперёд», – заявил в интервью ESPN испанский специалист.

В прошедшем сезоне Кай Хаверц провёл 35 матчей за «Челси» в Премьер-лиге, записав на свой счёт семь забитых мячей и один ассист.