Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета: «Я давно восхищаюсь игрой Хаверца»

20 Июля 2023 • 02:20 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о способностях Кая Хаверца.

Немецкий атакующий полузащитник, также способный сыграть в нападении, сменил «Челси» на «Арсенал» в начале июля. Стоимость трансфера оценивается в 75 млн евро.

«Хаверц – игрок, которым я восхищаюсь уже давно. Я провёл с ним несколько бесед, по ходу которых сразу понял, что он – именно тот игрок и тот человек, что нужен нашей команде, что способен вести нас вперёд», – заявил в интервью ESPN испанский специалист.

В прошедшем сезоне Кай Хаверц провёл 35 матчей за «Челси» в Премьер-лиге, записав на свой счёт семь забитых мячей и один ассист.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Кай Хаверц
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
02:43 · Англия. Премьер-лига
«Рома» стала ближе к подписанию Скамакки
02:20 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Я давно восхищаюсь игрой Хаверца»
01:52 · Англия. Премьер-лига
Руни рассказал, что думает о переходе Райса в «Арсенал»
01:42 · Англия. Премьер-лига
Рафинья не собирается менять «Барселону» на «Манчестер Сити» слухи
01:21 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг считает, что Хёйлунн идеально подходит «Манчестер Юнайтед»
01:06 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» готова заплатить 50 млн евро за Диаби
00:56 · Англия. Премьер-лига
Салиба: «До сих пор наблюдаю за игрой ван Дейка»
00:37 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол может завершить переход в «Манчестер Сити» на этой неделе
00:25 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Марез переходит в «Аль-Ахли», «Манчестер Сити» принял предложение»
00:15 · Англия. Премьер-лига
Салиба рассказал, способен ли стать лучшим защитником в мире
19 Июля
23:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложит более 30 млн евро за французского нападающего
23:34 · Англия. Премьер-лига
Клопп прокомментировал приближающийся переезд Хендерсона в Саудовскую Аравию
23:16 · Англия. Премьер-лига
Уокер сообщил Гвардиоле о решении перейти в «Баварию»
22:54 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» договорился о трансфере вингера за 44 млн евро 1
22:33 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва хочет перейти в «Барселону», несмотря на интерес «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем