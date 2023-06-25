Полузащитник ПСВ Хави Симонс может оказаться в лондонском «Арсенале».

После успешного сезона в Нидерландах 20-летний игрок попал на радары представителей ведущих европейских чемпионатов. По слухам, Симонс не планирует возвращаться в «ПСЖ», который может подписать атакующего хавбека всего за 6 млн евро из-за пункта, прописанного в контракте. Согласно информации Voetbalzone, нидерландец предпочитает продолжить карьеру в Английской премьер-лиге, а «Арсенал» – наиболее привлекательный для него вариант из всех имеющихся.

Трансферная стоимость Хави Симонса, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 40 млн евро.