Романо: Гюндоган — игрок «Барселоны»

Известный журналист Фабрицио Романо сообщил о переходе Илкая Гюндогана в каталонскую «Барселону».

По информации итальянского инсайдера, со стороны испанского клуба пришло окончательное одобрение трансфера, а сам игрок дал зеленый свет на переезд в Каталонию. Сообщается, что экс-капитан «Манчестер Сити» подписал контракт до лета 2025 года, с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, что Илкай Гюндоган выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года, проведя в футболке английского гранда 304 матча и забив 60 голов. На его счету пять чемпионских титулов Премьер-лиги и золото Лиги чемпионов.