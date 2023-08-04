Артета рассказал, как «Арсенал» убеждал Райса согласиться на переход

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поведал о ходе переговоров по трансферу Деклана Райса.

24-летний полузащитник пополнил ряды «канониров», перебравшись из «Вест Хэма» за 116 млн евро. Сделка была подтверждена официально в середине июля. На звезду «молотобойцев» также претендовал «Манчестер Сити».

«Мы рассказали ему, что думаем о нём и его роли, какую команду мы строим. Мы очень много работали над тем, чтобы этот переход состоялся. Обсуждения велись не только с ним, но и с его семьёй. Мы очень рады, что сейчас Деклан с нами», – рассказал Артета на пресс-конференции в преддверии матча против «Манчестер Сити», который состоится 6 августа в рамках Суперкубка Англии.