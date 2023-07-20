Салиба рассказал, способен ли стать лучшим защитником в мире

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба высказался о собственных перспективах.

Француз успешно провёл минувший сезон, ставший для него дебютным в команде Микеля Артеты. В начале текущего месяца 22-летний игрок подписал с «канонирами» новый контракт, рассчитанный до 2027 года.

«Могу ли я стать лучшим защитником мира? У меня есть необходимые качества, но это ничего не значит. Нужно упорно трудиться, чтобы достичь такого уровня. Сейчас я не близок к этому, но я сделаю всё возможное, чтобы однажды стать лучшим защитником в мире», – приводит Daily Mail слова Вильяма Салиба.