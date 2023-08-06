Ремсдейл: «Важный ментальный шаг»

Лондонский «Арсенал» получил частичную компенсацию за упущенный в прошлом сезоне чемпионский титул, выиграв Суперкубок Англии у «Манчестер Сити». Это случилось после более удачного исполнения одиннадцатиметровых ударов. Голкипер «Арсенала» Аарон Ремсдейл прокомментировал события прошедшей игры.

- Мы напряженно работали на успех. Два или три года. В чемпионате нам не хватило удачи, но сегодня все сложилось в нашу пользу. Это важный ментальный шаг в преддверии чемпионата, - цитирует слова Ремсдейла BBC Sport.

Английский чемпионат начнется одиннадцатого августа.