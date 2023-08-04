Стоунс: «Давид Сильва – лучший футболист, с которым я играл»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс рассказал о совместных выступлениях с Давидом Сильвой.

37-летний испанец недавно объявил о завершении карьеры. Цвета «горожан» знаменитый экс-полузащитник представлял с 2010 по 2020 год.

«Давид Сильва – лучший футболист, с которым я играл. Мы были очень близки во время его выступления здесь. Когда я пришёл в клуб, он как бы взял меня под своё крыло. Я бы сказал, что мы два очень разных человека, которые каким-то образом отлично поладили», – приводит журналист Сэм Ли слова английского игрока, перебравшегося в «Манчестер Сити» в августе 2016 года из «Эвертона».