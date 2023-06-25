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«Арсенал» установил ценник на Балогуна, который интересен грандам Серии А

25 Июня 2023 • 01:34 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 19:00

Нападающий лондонского «Арсенала» Фоларин Балогун может быть продан нынешним летом.

21-летний игрок, отыгравший прошедший сезон в «Реймсе» на правах аренды, вряд ли получит гарантированное место в основном составе «канониров», поэтому клуб готов рассмотреть его продажу. Как информирует журналист Алан Никсон, «Арсенал» потребует за Балогуна 35 млн фунтов стерлингов (более 40 млн евро). На форварда претендуют итальянские «Интер» и «Милан», также интерес приписывается «РБ Лейпцигу» и «Кристал Пэлас».

Фоларин Балогун забил 21 гол в 37 матчах минувшего розыгрыша французской Лиги 1. Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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