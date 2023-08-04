​Гвардиола высказался о возвращении Лильо в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» объявил о возвращении Хуана Мануэля Лильо в тренерский штаб. Комментарий на этот счёт дал рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Хуанма видит в игре то, чего не видит никто другой. Он разбирается в футболе на невероятном уровне, поэтому является идеальным человеком для совместной работы. Он всегда вдохновлял меня – его знание футбола, его интеллект и человечность делают его особенным человеком в моей жизни. У нас общая идеология. Он друг, коллега и источник вдохновения. Я счастлив, что он вернулся», - сказал Гвардиола, чьи слова приводятся на сайте «Манчестер Сити».

В воскресенье, 6 августа, «Манчестер Сити» сыграет против «Арсенала» в Суперкубке Англии.