«Интер» считает Балогуна идеальным усилением на позицию в нападении

Нападающий лондонского «Арсенала» Фоларин Балогун – приоритетная трансферная цель миланского «Интера».

«Нерадзурри» пока не удаётся удовлетворить требования «канониров» по 22-летнему игроку, но работа над сделкой продолжается. Согласно сведениям журналиста Альфредо Педуллы, в «Интере» считают Балогуна идеальной опцией на позицию форварда. «Арсенал» запрашивает за американца более 40 млн евро с учётом бонусов, и «Интер» пытается убедить английский клуб снизить ценник.

Фоларин Балогун записал себе в актив 21 забитый мяч в 37 поединках минувшего розыгрыша французской Лиги 1, выступая за «Реймс» на правах аренды.