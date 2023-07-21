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«Интер» считает Балогуна идеальным усилением на позицию в нападении

21 Июля 2023 • 00:48 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Нападающий лондонского «Арсенала» Фоларин Балогун – приоритетная трансферная цель миланского «Интера».

«Нерадзурри» пока не удаётся удовлетворить требования «канониров» по 22-летнему игроку, но работа над сделкой продолжается. Согласно сведениям журналиста Альфредо Педуллы, в «Интере» считают Балогуна идеальной опцией на позицию форварда. «Арсенал» запрашивает за американца более 40 млн евро с учётом бонусов, и «Интер» пытается убедить английский клуб снизить ценник.

Фоларин Балогун записал себе в актив 21 забитый мяч в 37 поединках минувшего розыгрыша французской Лиги 1, выступая за «Реймс» на правах аренды.

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Интер Милан Арсенал Лондон Фоларин Балогун трансферы футбола - лето 2023
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