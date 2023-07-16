«Манчестер Сити» не продаст Бернарду Силву, если потеряет Мареза

«Манчестер Сити» не намерен расставаться сразу с двумя важными игроками.

Рияд Марез близок к переходу в саудовский «Аль-Ахли», с которым, по слухам, уже согласовал условия контракта. Покинуть ряды «горожан» также может и Бернарду Силва, в подписании которого заинтересованы «Барселона», «Пари Сен-Жермен» и представители чемпионата Саудовской Аравии. По информации журналиста Джеймса Бенджа, «Манчестер Сити» вряд ли допустит ухода обоих игроков, способных сыграть на правом краю атаки. Таким образом, если Мареза так и не удастся убедить остаться, Силва вряд ли сменит клуб в обозримом будущем.