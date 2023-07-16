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«Манчестер Сити» не продаст Бернарду Силву, если потеряет Мареза

16 Июля 2023 • 22:30 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

«Манчестер Сити» не намерен расставаться сразу с двумя важными игроками.

Рияд Марез близок к переходу в саудовский «Аль-Ахли», с которым, по слухам, уже согласовал условия контракта. Покинуть ряды «горожан» также может и Бернарду Силва, в подписании которого заинтересованы «Барселона», «Пари Сен-Жермен» и представители чемпионата Саудовской Аравии. По информации журналиста Джеймса Бенджа, «Манчестер Сити» вряд ли допустит ухода обоих игроков, способных сыграть на правом краю атаки. Таким образом, если Мареза так и не удастся убедить остаться, Силва вряд ли сменит клуб в обозримом будущем.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бернарду Силва Рияд Марез трансферы футбола - лето 2023
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