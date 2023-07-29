Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората вряд ли перейдёт в миланский «Интер».

Около двух недель назад именно «нерадзурри» считались главными претендентами на испанца. Стороны провели переговоры, но так и не достигли договорённости. Теперь же, если верить сведениям La Gazzetta dello Sport, в «Интере» отказались от намерений переменить Морату в свои ряды. Президент клуба Стивен Чжан предпочёл 30-летнему форварду Фоларина Балогуна, принадлежащего лондонскому «Арсеналу».

«Канониры», по некоторым данным, запрашивают за Балогуна порядка 40 млн евро. В прошедшем сезоне 22-летний американец забил 22 гола в 39 матчах, выступая за «Реймс» на правах аренды.