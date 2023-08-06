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«Манчестер Сити» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

06 Августа 2023 • 17:30 Комментировать (3)
Манчестер Сити
0:0
Арсенал
1 1.78 X 4.00 2 4.30
2-й тайм

В матче за Суперкубок Англии по футболу встречаются «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Манчестер Сити0:0Арсенал
Ортега ШтефанУокер КайлСтоунс ДжонДиаш РубенАканджи МануэльРодри ЭрнандесКовачич Матео 64' (Де Брёйне Кевин ( 64') Силва БернардуАльварес Хулиан  31'Грилиш Джек 58' (Фоден Фил ( 58') Холанн Эрлинг 64' (Палмер Коул ( 64')
Запасные: Льюис РикоЛапорт ЭмерикМакати ДжонГомес СерхиоФиллипс КэлвинЭдерсон Мораес
Ремсдейл АаронУайт БенСалиба ВильямГабриэль дос СантосТимбер ЮрриенПарти Томас  8'Райс ДекланСака БукайоЭдегор МартинМартинелли ГабриэлХаверц Кай  27'
Запасные: Томиясу ТакэхироВиейра ФабиуТирни КиранНкетиа ЭддиКивёр ЯкубХолдинг РобТёрнер МэттСмит-Роу ЭмильТроссар Леандро
06 августа. Стадион "Уэмбли" (Лондон).
Текстовая трансляция 
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Евро-Футбол.Ру,
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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Zed2891
06 Августа 2023 в 18:47
Ротета кайфует конечно от этого конченного днаря Хаверца. Я просто напомню, прилизанный за этот труп 75 млн выкинул. Я сразу говорил, что это деньги на ветер)).
Zed2891
06 Августа 2023 в 18:30
Такс, что тут у нас, Балогуна даже в заявке нет, зато Хаверц феерит. И Ротета походу озверина пережрал перед игрой, ну вколите ему успокоительного что-ли.
ингерман
06 Августа 2023 в 18:00
ай.. уперед манчестер-сила! )))
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