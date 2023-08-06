«Манчестер Сити» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В матче за Суперкубок Англии по футболу встречаются «Манчестер Сити» и «Арсенал».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Манчестер Сити - Арсенал
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Протокол игры
Ортега Штефан•Уокер Кайл•Стоунс Джон•Диаш Рубен•Аканджи Мануэль•Родри Эрнандес•Ковачич Матео64' (Де Брёйне Кевин (64') •Силва Бернарду•Альварес Хулиан• 31'Грилиш Джек58' (Фоден Фил (58') •Холанн Эрлинг64' (Палмер Коул (64')
06 августа. Стадион "Уэмбли" (Лондон).
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