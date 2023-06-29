Кошта и Меньян – в четвёрке самых дорогих голкиперов планеты

Портал Transfermarkt продолжает радовать рейтингами по итогам изменения стоимостей игроков во всех лигах. На очереди – список самых дорогостоящих голкиперов в мире.

Первую строчку в нём заняли сразу четыре стража ворот – это Диогу Кошта («Порту»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Майк Меньян («Милан») и Тибо Куртуа («Реал», Мадрид). Каждый из них оценивается в 45 млн евро.

5 млн евро в стоимости не хватило двум голкиперам, чтобы попасть в четвёрку самых дорогостоящих – это Аарон Ремсдейл из лондонского «Арсенала» и Эдерсон Мораес из «Манчестер Сити».

Замкнули десятку Грегор Кобель («Боруссия», Дортмунд), Андре Онана («Интер», Милан), Ян Облак («Атлетико», Мадрид) и Алиссон Бекер («Ливерпуль») – каждый из них оценивается порталом в 35 млн евро.