Ковачич: «Гвардиол готов к переходу в «Манчестер Сити», сейчас самое подходящее время»

Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич поделился мыслями о возможном приходе в клуб своего соотечественника Йошко Гвардиола.

«Горожане» близки к подписанию 21-летнего центрального защитника из «РБ Лейпцига». Сам Гвардиол, по информации различных источников, уже дал согласие на переход.

«Он знает, что такое по-настоящему важные матчи, и он готов к переходу сюда. Думаю, сейчас для этого самое подходящее время. В «Манчестер Сити» можно многому научиться, команду возглавляет, возможно, лучший тренер в истории.

Йошко ещё очень молод, но уже опытен и зрел. У него огромный потенциал. Конечно, мне было бы очень приятно, если бы в команде появился ещё один хорват», – цитирует журналист Джек Гаган хавбека.