«Арсенал» сделает новое щедрое предложение по Райсу

«Арсенал» готовит новое предложение «Вест Хэму» по полузащитнику Деклану Райсу.

Недавно «молотобойцы» отказались продавать 24-летнего игрока в «Манчестер Сити» за 90 млн фунтов стерлингов (около 105 млн евро). Как сообщает журналист Сами Мокбель, ситуацией намерен воспользоваться «Арсенал», планирующий в ближайшее время сделать улучшенное предложение. По информации источника, «канониры» предложат сумму, близкую к требуемым «Вест Хэмом» 100 млн фунтов стерлингов (более 115 млн евро).

Действующий контракт Деклана Райса истекает в следующем году. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 млн евро.