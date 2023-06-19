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«Арсенал» не готов удовлетворить требования «Челси» по Хаверцу

19 Июня 2023 • 00:40 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 19:00

Лондонские «Челси» и «Арсенал» не могут согласовать условия трансфера Кая Хаверца.

Как уже сообщалось, 24-летний нападающий согласовал условия контракта с «канонирами». Тем не менее, по данным Sky Sports, клубы по-прежнему далеки от договорённости по сумме трансфера: «Арсенал» готов заплатить не более 70 млн евро, в то время как «Челси» продолжает требовать более 80 млн евро – аналогичную позицию руководство «синих» заняло в переговорах с «Манчестер Юнайтед» по Мэйсону Маунту.

Кай Хаверц отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей, проведя 47 матчей в прошедшем сезоне.

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Челси Арсенал Лондон Кай Хаверц трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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Комментарии (1)
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Zed2891
19 Июня 2023 в 01:21
Санта-Барбара 2
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Сегодня, 19 Июня
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