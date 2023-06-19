«Арсенал» не готов удовлетворить требования «Челси» по Хаверцу

Лондонские «Челси» и «Арсенал» не могут согласовать условия трансфера Кая Хаверца.

Как уже сообщалось, 24-летний нападающий согласовал условия контракта с «канонирами». Тем не менее, по данным Sky Sports, клубы по-прежнему далеки от договорённости по сумме трансфера: «Арсенал» готов заплатить не более 70 млн евро, в то время как «Челси» продолжает требовать более 80 млн евро – аналогичную позицию руководство «синих» заняло в переговорах с «Манчестер Юнайтед» по Мэйсону Маунту.

Кай Хаверц отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей, проведя 47 матчей в прошедшем сезоне.