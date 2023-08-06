Холанн не может забить уже в шести матчах кряду

«Манчестер Сити» проиграл Суперкубок Англии, уступив его лондонскому «Арсеналу», а Эрлинг Холанн, сыграв в матче, не только не забил, но даже не сумел пробить по воротам - ни разу. Такое за все время выступлений в «Манчестер Сити» с ним случалось только дважды - впервые произошло в февральском матче против лондонского «Тоттенхэма».

Ну а его безголевая серия затянулась уже на шесть матчей, в то время как ранее в его карьере никогда не было таких отрезков длиннее чем три матча.

Напомним, что уже в пятницу «Манчестер Сити» начнет свои выступления в английском чемпионате, команда Хосепа Гвардиолы сыграет против «Бернли».