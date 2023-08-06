Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн не может забить уже в шести матчах кряду

06 Августа 2023 • 21:10 Комментировать
Манчестер Сити
1:1
Арсенал
окончен после пенальти

«Манчестер Сити» проиграл Суперкубок Англии, уступив его лондонскому «Арсеналу», а Эрлинг Холанн, сыграв в матче, не только не забил, но даже не сумел пробить по воротам - ни разу. Такое за все время выступлений в «Манчестер Сити» с ним случалось только дважды - впервые произошло в февральском матче против лондонского «Тоттенхэма».

Ну а его безголевая серия затянулась уже на шесть матчей, в то время как ранее в его карьере никогда не было таких отрезков длиннее чем три матча.

Напомним, что уже в пятницу «Манчестер Сити» начнет свои выступления в английском чемпионате, команда Хосепа Гвардиолы сыграет против «Бернли». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Августа
21:31 · Англия. Премьер-лига
Переговоры «Баварии» и «Тоттенхэма» по Кейну отложены до новой недели
21:23 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби ответил на вопрос о переходе Кайседо в «Челси»
21:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» отказался продавать Бернарду Силву, но «Барселона» не сдаётся
21:10 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола поделился мыслями после поражения от «Арсенала»
21:10 · Англия. Премьер-лига
Холанн не может забить уже в шести матчах кряду
21:00 · Англия. Премьер-лига
Коул Палмер: «Надо забыть и идти дальше за треблом»
20:59 · Англия. Премьер-лига
Названы условия возможного перехода Ленгле из «Барселоны» в «Тоттенхэм» слухи
20:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» – вторая в истории команда, проигравшая в Суперкубке Англии три года подряд
20:47 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» вышел на второе место по количеству побед в Суперкубке Англии
20:44 · Англия. Премьер-лига
Райс прокомментировал победу в Суперкубке Англии над «Манчестер Сити»
20:43 · Англия. Премьер-лига
Ремсдейл: «Важный ментальный шаг»
18:35 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» может хорошо заработать на трансфере Коутиньо в Катар
18:05 · Англия. Премьер-лига
Маскерано назвал лучшего тренера мира
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 3
17:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Арсенал» огласили стартовые составы на матч Суперкубка Англии
Все новости
Рекомендуем