Николя Пепе отклонил предложение из Саудовской Аравии

Вингер лондонского «Арсенала» Николя Пепе отказался от перехода в чемпионат Саудовской Аравии.

Неназванный саудовский клуб был готов платить 28-летнему игроку порядка 5 млн евро в год без учёта различных бонусов, однако ивуариец не дал согласия на переход, докладывает журналист Джеймс Бендж. Стороны завершили переговоры.

Николя Пепе провёл минувший сезон в аренде во французской «Ницце», в составе которой отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей в 28 поединках. Трансферная стоимость футболиста, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 18 млн евро.