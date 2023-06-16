«Арсенал» рассчитывает подписать двух полузащитников, но не сможет купить Райса и Кайседо вместе

Лондонский «Арсенал» намерен серьёзно усилить среднюю линию в летнее трансферное окно.

Главной целью «канониров» остаётся приобретение Деклана Райса у «Вест Хэма». Клуб готов потратить рекордную для себя сумму, чтобы выиграть борьбу за хавбека «молотобойцев». При этом, как отмечает журналист Джейкоб Стейнберг, Микель Артета хочет видеть в своей команде ещё одного нового полузащитника в дополнение к Райсу, однако это вряд ли будет Мойсес Кайседо. Футболист «Брайтона» оценивается более чем в 100 млн евро, и «Арсенал» не сможет позволить себе сразу двух игроков со столь солидным ценником.

Напомним, что Кайседо является давней целью «Арсенала». Сейчас 21-летний эквадорец близок к переходу в «Челси».