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«Арсенал» рассчитывает подписать двух полузащитников, но не сможет купить Райса и Кайседо вместе

16 Июня 2023 • 20:45 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 19:00

Лондонский «Арсенал» намерен серьёзно усилить среднюю линию в летнее трансферное окно.

Главной целью «канониров» остаётся приобретение Деклана Райса у «Вест Хэма». Клуб готов потратить рекордную для себя сумму, чтобы выиграть борьбу за хавбека «молотобойцев». При этом, как отмечает журналист Джейкоб Стейнберг, Микель Артета хочет видеть в своей команде ещё одного нового полузащитника в дополнение к Райсу, однако это вряд ли будет Мойсес Кайседо. Футболист «Брайтона» оценивается более чем в 100 млн евро, и «Арсенал» не сможет позволить себе сразу двух игроков со столь солидным ценником.

Напомним, что Кайседо является давней целью «Арсенала». Сейчас 21-летний эквадорец близок к переходу в «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вест Хэм Арсенал Лондон Брайтон Деклан Райс Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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