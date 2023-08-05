«Барселона» рассматривает два способа подписания Бернарду Силвы

«Барселона» ведёт работу над приглашением в свои ряды полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

Португальский игрок рассматривается Хави Эрнандесом в качестве замены Усману Дембеле, решившему перейти в «ПСЖ». По информации Sport, «Барселона» уже в ближайшее время может сделать предложение по аренде Силвы с возможностью последующего выкупа. Существует и вариант прямой покупки 28-летнего хавбека на сумму в 75 млн евро с учётом бонусов, однако для осуществления этой операции каталонскому клубу нужно предварительно провернуть крупную продажу.

Сам Бернарду Силва заинтересован в переходе в «Барселону», но «Манчестер Сити» не горит желанием продавать футболиста.