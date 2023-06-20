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Парти и руководство «Арсенала» обсуждают продажу футболиста

20 Июня 2023 • 22:35 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 19:00

Ганский полузащитник «Арсенала» Томас Парти близок к смене клуба во время нынешнего трансферного окна.

По информации журналиста Дэвида Орнстейна, руководство «канониров» и сам футболист работают над потенциальными решениями по уходу игрока, если появится подходящая возможность для продажи. Сообщается, что к ганскому опорнику есть серьёзный интерес со стороны клубов Саудовской Аравии и «Арсенал» рассматривает варианты. Самим лондонцам потребуется замена Парти, в дополнение к возможному подписанию Деклана Райса.

Напомним, что Томас Парти выступает за «канониров» с 2020 года. В прошедшей кампании полузащитник провёл 40 матчей в рамках всех турниров, в которых он забил три гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего ганца в 38 миллионов евро.

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Арсенал Лондон Томас Парти трансферы футбола - лето 2023
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