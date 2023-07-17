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Лапорта подтвердил намерение «Барселоны» подписать Бернарду Силву

17 Июля 2023 • 22:50 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос об интересе к полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве.

По слухам, португалец по-прежнему может перебраться в «Барселону», несмотря на финансовые трудности каталонского клуба. Лапорта не стал отрицать интерес к 28-летней звезде «горожан», когда ему задали соответствующий вопрос: «Хочу ли я подписать Бернарду Силву в «Барселону»? Да, сейчас я бы этого хотел», – цитирует Soc Blaugrana слова президента «сине-гранатовых».

Трансферная стоимость Бернарду Силвы, по оценке портала Transfermarkt, составляет 80 млн евро. Контракт футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Жоан Лапорта Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
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