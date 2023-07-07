Салиба прокомментировал продление контракта с «Арсеналом»

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба поделился впечатлением после подписания нового контракта с клубом.

В пятницу «канониры» объявили о продлении договора с 22-летним игроком. Соглашение рассчитано до середины 2027 года.

«Этот клуб значит для меня очень много. Я хочу поблагодарить тренера и весь персонал за то, что моё пребывание здесь продолжится. У меня всегда были особенные отношения с «Арсеналом», и я хочу продолжать их укреплять», – написал французский футболист в социальных сетях.

Напомним, что Вильям Салиба пробился в основной состав «Арсенала» в прошлом сезоне. Он помог команде занять второе место в Премьер-лиге.