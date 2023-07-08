«Манчестер Сити» изучит предложения по Эмерику Лапорту текущим летом.

«Горожане» задумались о продаже испанца, поскольку тот потерял место в стартовом составе, чем не слишком доволен. Клуб готов расстаться с Лапортом, если за него будет предложено порядка 35 млн евро, докладывает журналист Руди Галетти. Основными претендентами на 29-летнего футболиста считаются лондонский «Челси» и туринский «Ювентус».

Эмерик Лапорт провёл 179 матчей за «Манчестер Сити», записав на свой счёт 12 забитых мячей и четыре результативные передачи. Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2025 года.