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Спортивный директор «Барселоны» ответил на вопрос о подписании Гюндогана

22 Июня 2023 • 01:30 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 19:00

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани прокомментировал предстоящий приход Илкая Гюндогана.

Полузащитник «Манчестер Сити» согласовал с «Барселоной» двухлетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон. 32-летний игрок пополнит ряды «сине-гранатовых» в качестве свободного агента, и в среду, как сообщалось в СМИ, спортивный директор клуба отправился в Мюнхен для завершения сделки, после чего ответил на вопросы журналистов: «Клуб сообщит вам всё, что должен будет сообщить. До закрытия трансферного рынка ещё много времени, это только начало», – приводит Sport слова Алемани.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган Матеу Алемани трансферы футбола - лето 2023
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