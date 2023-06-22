Спортивный директор «Барселоны» ответил на вопрос о подписании Гюндогана

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани прокомментировал предстоящий приход Илкая Гюндогана.

Полузащитник «Манчестер Сити» согласовал с «Барселоной» двухлетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон. 32-летний игрок пополнит ряды «сине-гранатовых» в качестве свободного агента, и в среду, как сообщалось в СМИ, спортивный директор клуба отправился в Мюнхен для завершения сделки, после чего ответил на вопросы журналистов: «Клуб сообщит вам всё, что должен будет сообщить. До закрытия трансферного рынка ещё много времени, это только начало», – приводит Sport слова Алемани.