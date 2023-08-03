Вернувшийся в АПЛ «Шеффилд Юнайтед» официально представил купленного у «Арсенала» защитника Остона Трасти. Американец подписал с «клинками» контракт на четыре ближайших сезона.

Трасти перебрался в «Арсенал» зимой 2022 года из «Колорадо», после снова ушёл в этот клуб на полгода в рамках аренды. Сезона-2022/23 провёл в клубе английского Чемпионшипа – в «Бирмингеме».

По данным авторитетного портала Transfermarkt, заплатил «канонирам» новый клуб Трасти за игрока 5,8 млн евро. Сам портал оценивает футболиста обороны в 10 млн.

Напомним, «Шеффилд Юнайтед» завершил прошлый сезон в Чемпионшипе на втором месте и заслуженно вернулся в элиту футбола Англии.