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«Вест Хэм» не устроило рекордное предложение «Арсенала» по Райсу

28 Июня 2023 • 02:05 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 19:00

«Арсенал» и «Вест Хэм» пока не согласовали условия трансфера полузащитника Деклана Райса.

По сообщениям авторитетных ресурсов, «канониры» согласились удовлетворить запрос по 24-летнему игроку, предложив около 105 млн фунтов стерлингов (более 120 млн евро). Как информирует журналист Джейкоб Стейнберг в обновлённом отчёте, руководство «Вест Хэма» не устроила предложенная структура оплаты – «молотобойцы» требуют, чтобы значительная часть суммы была выплачена сразу. Ожидается, что в среду новое предложение по звёздному хавбеку сделает «Манчестер Сити».

Отмечается, что для осуществления перехода, вероятно, потребуется 110 млн фунтов стерлингов (почти 128 млн евро).

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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Комментарии (1)
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Zed2891
28 Июня 2023 в 02:22
Молотки красавцы, надо выдоить этих мешков до последней капли, чтоб аж сиськи заболели
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