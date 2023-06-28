«Вест Хэм» не устроило рекордное предложение «Арсенала» по Райсу

«Арсенал» и «Вест Хэм» пока не согласовали условия трансфера полузащитника Деклана Райса.

По сообщениям авторитетных ресурсов, «канониры» согласились удовлетворить запрос по 24-летнему игроку, предложив около 105 млн фунтов стерлингов (более 120 млн евро). Как информирует журналист Джейкоб Стейнберг в обновлённом отчёте, руководство «Вест Хэма» не устроила предложенная структура оплаты – «молотобойцы» требуют, чтобы значительная часть суммы была выплачена сразу. Ожидается, что в среду новое предложение по звёздному хавбеку сделает «Манчестер Сити».

Отмечается, что для осуществления перехода, вероятно, потребуется 110 млн фунтов стерлингов (почти 128 млн евро).