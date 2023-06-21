Гюндоган отклонил три более выгодных предложения, выбрав «Барселону»

Полузащитник Илкай Гюндоган решил присоединиться к «Барселоне».

32-летний футболист так и не продлил истекающий контракт с «Манчестер Сити», поэтому достанется каталонцам бесплатно. Ожидается, что в скором времени о переходе хавбека будет объявлено официально.

Как информирует журналист Рохер Торельо, в подписании Гюндогана были очень заинтересованы лондонский «Арсенал» и саудовский «Аль-Иттихад», также игрок получил предложение о новом контракте от «Манчестер Сити». Все три вышеуказанных варианта были значительно выгоднее с финансовой точки зрения, чем предложение «Барселоны», однако футболист всё же решил перебраться в стан «сине-гранатовых».