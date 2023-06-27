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«Манчестер Сити» сделал официальное предложение по Райсу слухи

27 Июня 2023 • 00:23 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 19:00

Руководство «Манчестер Сити» сделало официальное предложение по полузащитнику «Вест Хэма» и сборной Англии Деклану Райсу.

По информации журналиста Дэвида Орнстейна, «молотобойцы» получили предложение от «горожан» вечером 26 июня. Сообщается, что победители Лиги чемпионов предлагают за хавбека 80 миллионов фунтов стерлингов, а также бонусы в размере 10 миллионов фунтов стерлингов.

Такая сумма была определена после отказа «Вест Хэма» от второго предложения «Арсенала» в размере 75 миллионов фунтов стерлингов + 15 миллионов фунтов стерлингов бонусами на прошлой неделе. Сообщается, что «канониры» также продолжат гонку за подписание своей основной цели на этом трансферном окне.

Напомним, что Деклан Райс покинет родной лондонский клуб после выигрыша Лиги конференций по итогам этого сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего полузащитника в 90 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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