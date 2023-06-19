Артета отказал Санчесу в возвращении в «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отказал нападающему «Марселя» Алексису Санчесу в возвращении в лондонский клуб. Об этом сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, чилийский футболист позвонил испанскому наставнику, чтобы обсудить с ним возможный переход в «Арсенал» этим летом на правах свободного агента. Однако Артета сообщил 34-летнему форварду, что тот не входит в его планы, так как лондонский клуб нацелен на подписание более молодых игроков.

Напомним, Санчес выступал за «Арсенал» с 2014 по 2018 год. В общей сложности в составе «канониров» нападающий провёл 166 матчей, забил 80 голов и отдал 45 результативных передач.

В минувшем сезоне чилиец принял участие в 44 матчах «Марселя», забив в них 18 мячей и трижды ассистировав своим партнёрам.